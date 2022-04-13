Верхнеуральск, Челябинская область, 13 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Челябинской области проводится проверка по факту гибели мужчины. Об этом сообщает областное управление СКР.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

В поле возле дороги Чебаркуль — Магнитогорск на территории 11 апреля был обнаружен сгоревший автомобиль с останками. По предварительным данным, перед этим он был пьян и уехал из дома после ссоры.

Проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято соответствующее решение.