Вашингтон, 13 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о помолвке с актёром Беном Аффлеком. Об этом13 апреля пишет The Sun.

(сс) Ana Carolina Kley Vita Дженифер Лопес

По словам Лопес, она находилась в ванной, когда актёр решил сделать ей предложение. «Я была застигнута врасплох и просто смотрел ему в глаза, улыбаясь и плача одновременно, изо всех сил пытаясь осознать тот факт, что спустя 20 лет это происходит снова», — призналась она. «В этом не было ничего особенного, но это была самая романтичная вещь, которую я когда-либо могла себе представить… Просто тихий субботний вечер дома, два человека, пообещавшие всегда быть рядом друг с другом. Два очень счастливых человека, получившие второй шанс на настоящую любовь», — добавила певица.

ИА REGNUM напоминает, что 9 апреля 2022 года Дженнифер Лопес подтвердила появившиеся ранее слухи о том, что она помолвлена с Беном Аффлеком. В начале 2000-х актёр уже делал предложение певице, однако тогда их свадьба не состоялась.