Сент-Пол, США, , 10:29 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Кирилл Капризов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отдал две результативные передачи. На счету защитника Дмитрия Куликова один голевой пас.

В составе «Уайлд» по дублю оформили форварды Кевин Фиала и Райан Хартман, ещё одну шайбу забросил Фредерик Годро. У «Эдмонтона» точным броском отметился нападающий Леон Драйзайтль.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 96 очков. «Эдмонтон» идёт на пятом месте в Западной конференции с 90 очками.

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