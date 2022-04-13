Майминский район, Алтай, , 10:28 — REGNUM В Майминском районе Республики Алтай вынесен приговор жителю Алтайского края, которого обвиняли в совершении смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, авария произошла 27 августа 2021 года.

Чуйский тракт, перевал Чике-Таман Правительство Республики Алтай

В тот день мужчина ехал по Чуйскому тракту в направлении села Соузга. По данным ведомства, во время движения он умышленно выехал на встречную полосу, ехал по ней, а при возвращении на свою полосу столкнулся с ехавшим впереди в попутном направлении автомобилем.

В результате ДТП водитель второй машины от полученных травм погиб. Кроме того, пассажир виновника аварии получил тяжкий вред здоровью.

«Суд, с учётом позиции государственного обвинения, приговорил В. к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — отметили в ведомстве.