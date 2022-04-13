Владивосток, , 10:32 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с властями Приморья 13 апреля во Владивостоке заверил, что сотрудничество республики и края будет развиваться и дальше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Мы с Путиным не настолько глупы — Лукашенко про Белоруссию в составе РФ

«Я рад, что Беларусь будет прирастать к Приморью в экономическом плане. Мы серьёзно намерены тут работать. Я тут во второй раз. Но с молодости, а я хорошо знаю историю Приморского края, у меня сложилось личное доброе отношение к этому региону. Всегда вашему президенту говорю: «Молодец, что не бросил Дальний Восток. Это точка будущего России», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко рассказал о планах вступления республики в состав России.