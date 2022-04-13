Рязань, , 10:36 — REGNUM Двое детей госпитализированы с ожогами после пожара из-за взрыва самогонного аппарата в одной из квартир многоэтажного дома в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе областной прокуратуры.

В больнице

В ведомстве организовали проверку, в ходе которой выяснят соблюдение родителей обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, а также дадут оценку правомерности использования оборудования для производства спиртосодержащей продукции.

В результате пожара из-за разгерметизации самогонного аппарата пострадала семья из четырёх человек, мальчики четырёх и шести лет с ожогами доставлены в областную детскую клиническую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в 11-этажном жилом доме произошёл ночью 13 апреля.

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