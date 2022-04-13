Москва, 13 апреля 2022, 10:28 — REGNUM В Москве к концу 2023 − началу 2024 года впервые за 40 лет появится новая магистральная трамвайная линия. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.
Трамвайная линия длинной 1,6 км создаст дополнительные «трамвайные диаметры»: первый − от Метрогородка в Чертаново, второй − от Новогиреево до метро «Университет». Поездки станут комфортнее почти для 2 млн жителей Москвы.
Магистральная трамвайная линия пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова и соединит крупнейший хаб на площади трёх вокзалов с Бульварным кольцом. От Комсомольской площади до Бульварного кольца можно будет добраться в два раза быстрее, не спускаясь в метро.
Как сообщало ИА REGNUM, общественный транспорт Москвы в 2022 году пополнится новыми трехсекционными трамваями.
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