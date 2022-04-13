Москва, 13 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Москве к концу 2023 − началу 2024 года впервые за 40 лет появится новая магистральная трамвайная линия. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.

Mos.ru Трамвай Витязь-Москва

Трамвайная линия длинной 1,6 км создаст дополнительные «трамвайные диаметры»: первый − от Метрогородка в Чертаново, второй − от Новогиреево до метро «Университет». Поездки станут комфортнее почти для 2 млн жителей Москвы.

Магистральная трамвайная линия пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова и соединит крупнейший хаб на площади трёх вокзалов с Бульварным кольцом. От Комсомольской площади до Бульварного кольца можно будет добраться в два раза быстрее, не спускаясь в метро.

Как сообщало ИА REGNUM, общественный транспорт Москвы в 2022 году пополнится новыми трехсекционными трамваями.

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