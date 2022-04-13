Москва, 13 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Германия рискует оказаться в ситуации 1970-х годов, когда уровень инфляции достигал 7-8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала информацию о том, что потребительские цены в ФРГ в марте выросли на 7,6% в годовом выражении.

Petra B. Fritz Германия

«Экономика Германии и ранее отличалась более высоким уровнем цен, чем в среднем в Европе. В 2021 году рост цен был связан преимущественно с влиянием пандемии. Страна не успела восстановить баланс между спросом и предложением, как возник энергетический кризис. К тому же, как и во многих других странах, сокращение производства привело к росту цен на стройматериалы. Рядовые покупатели приняли на себя и восстановление ранее сниженного НДС до 19%, и новый налог на выбросы СО2».

Как полагает Лебединская, Германии стоит опасаться устойчиво высокой инфляции, которая потенциально может запустить спираль «зарплата-цена», что может отбросить экономику страны к началу 1970-х, когда уровень инфляции составлял 7-8%.

«В случае прекращения импорта российских нефти и газа цены могут вырасти еще больше, до 10%, — добавила экономист. — Рост инфляции уже обошелся правительству Германии в 16 млрд евро».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в ФРГ достигла исторического максимума.