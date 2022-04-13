Брюссель, 13 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Северокорейская авиакомпания Air Koryo попала в список авиакомпаний Европейской комиссии, на которые распространяется запрет на полёты или эксплуатационные ограничения в Евросоюз, из-за несоответствия международным стандартам безопасности. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

Fedor Leukhin Самолет авиакомпании Air Koryo

Согласно опубликованным данным, под ограничения попали все самолеты, принадлежащие КНДР, за исключением двух самолётов российского производства ТУ-204.

Известно, что в «черный список» также попали более 20 российских авиакомпаний.

Известно, что в 2006 году Европейская комиссия полностью запретила северокорейской авиакомпании летать в Евросоюз, а с марта 2010 года (после появления самолётов ТУ-204) — ввела эксплуатационные ограничения.

Отметим, что Air Koryo не осуществляет полёты в страны Европы.