Нальчик, , 10:23 — REGNUM В Кабардино-Балкарии директор детского сада пять лет зарабатывала на «мертвых» душах. Руководитель детского дошкольного образовательного учреждения трудоустраивала фиктивно работников и несколько лет получала за них заработную плату. Этот факт стал известен сотрудникам республиканского управления ФСБ.

Деньги

«Сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена преступная деятельность заведующей образовательного учреждения Урванского муниципального района КБР, причастной к хищению обманным путем более 3,2 млн рублей, принадлежащих учреждению», — сообщили в ведомстве.

Хищение совершалось в период с 2017 по 2021 год. Готовятся материалы для возбуждения уголовного дела в отношении предприимчивой заведующей.

В марте 2022 года во Владивостоке было возбуждено дело о мошенничестве в отношении начальника филиала «Приморского водоканала» на острове Русский. Он с июля 2016 года по август 2021 года получал зарплату за «мертвых» душ, похитив свыше 3,5 млн рублей.

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