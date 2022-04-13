В Кабардино-Балкарии директор детского сада зарабатывала на «мертвых» душах
Нальчик, 13 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии директор детского сада пять лет зарабатывала на «мертвых» душах. Руководитель детского дошкольного образовательного учреждения трудоустраивала фиктивно работников и несколько лет получала за них заработную плату. Этот факт стал известен сотрудникам республиканского управления ФСБ.
Хищение совершалось в период с 2017 по 2021 год. Готовятся материалы для возбуждения уголовного дела в отношении предприимчивой заведующей.
В марте 2022 года во Владивостоке было возбуждено дело о мошенничестве в отношении начальника филиала «Приморского водоканала» на острове Русский. Он с июля 2016 года по август 2021 года получал зарплату за «мертвых» душ, похитив свыше 3,5 млн рублей.
Читайте также: Во Владивостоке начальник 5 лет получал зарплату за «мёртвые души»