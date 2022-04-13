Санкт-Петербург, 13 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Сотрудники Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали бывшего главу администрации МО «Лебяженское городское поселение» Ломоносовского района Ленобласти Александра Магона. Он возглавлял муниципалитет с 2015 по 2019 годы.

Дарья Драй ИА REGNUM УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщили 13 апреля в пресс-службе УФСБ, бывшего муниципального чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст. 285 УК РФ). Одновременно задержаны двое предполагаемых пособников экс-главы администрации.

«Установлено, что указанные лица в период с 2017 г. по 2022 г. организовали хищение двух земельных участков общей площадью 9,6 га в Ломоносовском районе Ленинградской области, причинив тем самым МО «Лебяженское городское поселение» ущерб на сумму свыше 18 миллионов рублей», — пояснили суть обвинений ла в УФСБ.

В настоящее время решается вопрос об избрании троим задержанным лицам меры пресечения.