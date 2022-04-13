13 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что 12 апреля Владимир Зеленский сообщил о задержании на Украине лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Оксана Переможенко, , 11:58 — REGNUM 12 апреля на своих страницах в социальных сетях украинский президент Владимир Зеленский сообщил о задержании на Украине лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. По словам главы Украины, это произошло в ходе спецоперации Службы безопасности Украины.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина». Также новость в сети интернет обсудили читатели издания «Страна. ua». Многие участники обсуждения указали на то, что, судя по фотографии с Медведчуком, его, видимо, задержали некоторое время назад и политик выглядит изможденным. Иные также указали на то, что представители киевского режима во главе с Зеленским подобными действиями уподобляются террористам.

«Интересно, что делали с ним с момента его «побега»? Человек однозначно изможденный и обессиленный…» — поинтересовался Denis K., оценивая фотографию задержанного политика.

«Уверен, взяли его ещё тогда, когда заявили, что он пропал. Полтора месяца кошмарили просто», — добавил Виталий Г.

«Прикиньте, если бы так Навального показали. Весь мир бы завыл… А тут другое…» — отметил Jan. M.

«Ну да, и новость о нем как раз под стать [новости о] сдавшихся в плен 1000 морпехах. Надо же как-то скомпенсировать и переключить внимание», — пишет Kora K.

«Мучили давно. А теперь хотят на кого-то обменять. Слов нет», — отметила Tatiana G.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

«Думаю, его вряд ли станут менять на военнопленных, а вот на того, кто сидит в «Азовстали», — вполне возможно», — отреагировал Death Stroke.

«Аккурат поймали, как сдались 1000 военных в Мариуполе. Да никуда он не убегал, взяли его как заложника для лучших времен. А сейчас надо же общественность отвлечь от Мариуполя…» — считает Nastya M.

«Заложников берут террористы, а к ним во всём мире отношение однозначное», — прокомментировал Александр П.

«Украина правовое государство? Не смешите», — отреагировал Hello Rainbows.

«Конечно, Зеленский не заинтересован в остановке… [боевых действий]. Ведь это повод для ликвидации политических оппонентов, реальных кандидатов на власть в будущей Украине», — считает Дмитрий Ч.

«Да наверняка с самого начала где-то в заключении держали, а тут вытащили для очередной перемоги (победы — О. П.)», — также предположил Дмитрий.

«В своей же стране задержали своего человека, и так находившегося под стражей! Гении, не иначе. А Медведчука не жалко ни капли, что он сделал за все эти годы для изменения курса страны и налаживания нормальных отношений с РФ?..» — написала Светлана.

«Зеля (Зеленский — О. П.) вытащил последний козырь. Походу хочет обменять Медведчука на того, кто прячется в Мариуполе. Макрон просил-просил, — не дали, [канцлер Австрии Карл] Нехаммер просил-просил, — не дали. Последняя попытка», — предположил MAMS.

Бойцы СБУ President.gov.ua

«Если после этого [будут] требования, то это уже терроризм», — пишет Дима.

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Отметим, также Владимир Зеленский предложил обменять задержанного главу политического совета оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на украинских военнопленных.

«Кстати, огромная часть украинцев ждали арест Порошенко. Ему даже в январе Путин предложил политическое убежище. А ещё он друг Медведчука. Зеленский, если уже и решил предлагать на обмен своих же граждан (уникальный парень), то более ценными будут Порошенко и [бывший глава СНБО Украины Александр] Турчинов. Вообще интересный президент — предложить на обмен того, кому ещё не вынес приговор. Поистине демократ», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист Павел Кухаркин.