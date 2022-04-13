Москва, , 10:20 — REGNUM Оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил России поразили за сутки 46 военных объектов Украины. Об этом 13 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Истребитель Су-27 ВКС России Минобороны России

По его словам, среди них два пункта управления и радиолокационная станция в районе Боровое, две установки реактивных систем залпового огня, а также четыре района сосредоточения украинской боевой техники в районах Боровое и Пески-Радьковское.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенным пунктом Афанасьевка.