Москва, 13 апреля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил России поразили за сутки 46 военных объектов Украины. Об этом 13 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны России Истребитель Су-27 ВКС России

По его словам, среди них два пункта управления и радиолокационная станция в районе Боровое, две установки реактивных систем залпового огня, а также четыре района сосредоточения украинской боевой техники в районах Боровое и Пески-Радьковское.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенным пунктом Афанасьевка.