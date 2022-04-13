Москва, , 10:20 — REGNUM Сегодня президент Украины Владимир Зеленский пока что нужен для того, чтобы публично капитулировать, отметил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Олег Морозов Council.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция»

«Он отрезает себе последние тропинки к отступлению и компромиссу. Мир с ним уже невозможен! Даже если он случится на каких-то условиях, самому Зеленскому придётся провести остаток жизни в подземном бункере под охраной головорезов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как НАТО на Украине теперь уже не будет никогда. Но и это его не спасёт. «Кинжал» пробивает бункер любой глубины», — отметил Морозов.

«Сегодня он пока нужен, чтобы публично сдаться и капитулировать. Его легитимность ограничивается подписью под актом о капитуляции. А завтра навсегда останется военным преступником в розыске, которого рано или поздно настигнет справедливое возмездие», — констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Зеленский предложил обменять политика Виктора Медведчука на украинских военнопленных.

«Медведчук — кто угодно, но не военнопленный! Депутат, политик, обвиняемый в измене, кум Путина — но точно, не участник боевых действий», — отметил Морозов.

Читайте также: Экс-депутат Рады Кива раскрыл подоплёку задержания Медведчука