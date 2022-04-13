Омск, , 10:20 — REGNUM Цены на медикаменты в Омской области с января по март 2022 года выросли в среднем на 7,5%. Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, это ниже уровня общей инфляции, сложившейся на потребительском рынке в первом квартале текущего года (10,8%).

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Лекарства, не относящиеся к жизненно необходимым, подорожали на 11,1%. Значительнее всего выросли в цене поливитамины (на 25,2%), кеторол (на 19%), корвалол (на 18,9%), троксерутин (на 15,5%), мидокалм (на 15,3%).

Лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, подорожали в среднем на 3,8%. Из этой группы на 7,5-10% выросли в цене ксарелто, глицин, фосфоглив, гриппферон, панкреатин, бисопролол. В то же время подешевели амлодипин (на 7,7%), ацетилцистеин (на 2%), натрия хлорид (на 1,9%), осельтамивир (на 1,6%), эналаприл (на 1,1%), колекальциферол (на 0,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области за месяц (с февраля по март 2022 года) цены на лекарства выросли в среднем на 9,1%.

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