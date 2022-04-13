Лос-Анджелес, США, , 10:19 — REGNUM Поклонники обсуждают «ухудшение» отношений между членами семьи Кардашьян-Дженнер. Об этом 13 апреля пишет The Sun.

Семья Кардашьян-Дженнер Заставка шоу The Kardashians. 2022 год

Пользователи Сети заметили «подсказки» о напряжённых отношениях между моделью Кортни Кардашьян и её матерью, менеджером Крис Дженнер. По словам поклонников, Дженнер перестала публиковать в своих соцсетях фото Кортни с важных мероприятий, как она делала это раньше. И на групповом снимке менеджер не стала отмечать только Кортни — Дженнер дала ссылки на соцсети всех детей, кроме неё. Как пишет The Sun, некоторые комментаторы считают, что семья Кардашьян-Дженнер «разваливается».

Ранее пользователи Сети провели опрос на платформе Reddit — они решили выяснить, кто из детей Крис Дженнер является её «любимчиком». Большинство проголосовали за Кайли Дженнер.

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