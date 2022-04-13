Новосибирск, 13 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Новосибирске устанавливают местонахождение без вести пропавшего 17-летнего подростка. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

pexels.com Подросток

«Утром 11 апреля несовершеннолетний ушёл из дома в школу в Октябрьском районе города Новосибирска и до настоящего времени не вернулся», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.