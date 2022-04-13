Чебоксары, 13 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве банка «Мегаполис» (г. Чебоксары) уточнены сроки расчётов с кредиторами. Соответствующие сведения публикует государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

АСВ обновило сведения о порядке и сроках проведения расчётов с кредиторами первой очереди «Мегаполиса». Речь идёт о расчётах с кредиторами, проводимых с 20 сентября 2021 года по 20 мая 2022 года. Корпорация сообщает об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включённых в реестр, с 53,22% до 55,07% (+1,85%) суммы установленных требований.

Также будут проведены расчёты с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям пропорционально размеру удовлетворения требований остальных кредиторов первой очереди.

Напомним, что АСВ является конкурсным управляющим банка «Мегаполис».

Отметим, что размер текущих затрат на мероприятия конкурсного производства в отношении банка-банкрота с 1 апреля по 30 июня 2022 года оценивается в 23 942,7 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО КБ «Мегаполис» признан несостоятельным (банкротом) в июне 2021 года решением Арбитражного суда Чувашии. Очередное судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 16 мая 2022 года.