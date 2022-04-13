Москва, , 10:24 — REGNUM Российские ракетные войска и артиллерия поразили ещё 693 цели на Украине в рамках военной спецоперации. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 13 апреля на брифинге.

Учения реактивной артиллерии. ВВО ВС РФ Mil.ru

Он уточнил, что поражены 676 скоплений личного состава и техники, 11 пунктов управления, пять складов материально-технического обеспечения.

Всего за период проведения специальной военной операции уничтожено 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожено 2169 танков и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 931 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2076 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, Конашенков подтвердил, что более 1 тыс. украинских военных сдались в плен в Мариуполе. Среди них — 162 офицера.

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