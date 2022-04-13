Вашингтон, 13 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Американская студия Bungie, наиболее известная по онлайн-боевику Destiny 2, решила отказаться от работы в офисе. Об этом 13 апреля пишет издание Kotaku.

Bungie.net Подклассы Стазиса в Destiny 2

Представители Bungie написали, что большинство текущих и будущих должностей в студии будут переведены на удалённую работу перманентно. Как это скажется на разработке видеоигр, пока неизвестно.

Добавим, что в период пандемии многим студиям-разработчикам пришлось работать удалённо, из-за чего пострадало качество выпускаемых игровых новинок. Сейчас большинство производителей видеоигр пытается вновь вернуть сотрудников в офисы.