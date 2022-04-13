Санкт-Петербург, 13 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Рыболовецкий траулер «Капитан Брейхман» (проекта 170 701) продолжают готовить к спуску на воду в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили 13 апреля в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь».

Дарья Драй ИА REGNUM Судостроительный завод Северная верфь

Работникам предприятия ещё предстоит завершить монтаж винто-рулевого комплекса. Часть таких работ уже выполнена. Также на траулер установят донную часть рыбопоискового оборудования, покрасят подводную часть корпуса. На предприятии планируют осуществить спуск траулера на воду в конце мая — в начале июня 2022 года.

Отметим, что траулер «Капитан Брейхман» относится к рыбопромысловым суднам неограниченного морского плавания. Серия включает в себя десять судов. Завод изготавливает их для Группы НОРЕБО, шесть судов будут работать в Северном бассейне, а четыре – в Дальневосточном.

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