Казань, 13 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Татарии за последние два года по программе «Земский учитель» привлекли на востребованные вакантные должности 24 педагога. Об этом заявил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин.

ИА REGNUM Школьный учитель

«Проблема дефицита кадрового обеспечения школ, расположенных в сельской местности и малых городах республики, частично решается посредством реализации федеральной программы «Земский учитель». За последние два года благодаря этой программе на востребованные вакантные должности в республику привлечены 24 педагога, имеющие опыт работы в школах и возможность преподавать смежные дисциплины», — отметил он.

Участники программы получают единовременные выплаты в размере 1 млн рублей. Республике на 2022 год выделена квота на 10 педагогов. Прием и регистрация документов от претендентов для участия в конкурсном отборе ведется до 15 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Северной Осетии будут закрыты по программе «Земский учитель» 13 вакансий в сельских школах и населенных пунктах с небольшим числом жителей.

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