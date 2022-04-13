Симферополь отмечает 78-ю годовщину освобождения от фашистов
Симферополь, 13 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Жители Симферополя отмечают 78-ю годовщину освобождения крымской столицы от немецко-фашистских захватчиков сегодня, 13 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Торжественное возложение цветов состоялось утром на Воинском кладбище Симферополя. Затем состоялось возложение цветов и венков в сквере Победы. В мероприятиях участвуют глава республики Сергей Аксёнов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, ветераны, жители города.
Жителей Симферополя с годовщиной освобождения города от нацистов поздравил и председатель правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Симферополь был освобождён от нацистских оккупантов 13 апреля 1944 года, в ходе Крымской стратегической операции советских войск. В честь освобождения столицы Крыма в Москве был дан салют из 224 артиллерийских орудий.