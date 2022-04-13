Донецк, 13 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. За последние сутки медицинскую помощь получили десять раненых мирных жителей Донецкой Народной Республики. Об этом 13 апреля сообщает Минздрав ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По информации министерства, с 09:00 12 апреля до 09:00 13 апреля на территории ДНР, освобождённой от оккупантов, медпомощь получили десять мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, более 600 жителей Мариуполя прибыли в ПОПН «Безыменное» за последние сутки.