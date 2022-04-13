Уфа, 13 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Количество рейсов на черноморские курорты России намерены увеличить из аэропорта Уфы. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба этой воздушной гавани.

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Число рейсов из международного аэропорта «Уфа» в Краснодарский край и Республику Крым авиакомпании намерены увеличить в рамках весенне-летнего расписания.

Больше всего самолетов отправятся в Сочи, в «пиковые» месяцы лета число рейсов может достигнуть 30 в неделю.

Кроме этого можно будет вылететь в Симферополь, в «пиковые» месяцы число рейсов достигнет 11 в неделю, в Анапу — 17 рейсов в неделю, в Геленджик — 5 рейсов в неделю.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в текущем году намерены принять не менее четырех млн туристов.