Якутск, , 10:20 — REGNUM Утром 13 апреля в центре Якутска нашли тело мужчины. Предполагается, что он выпал из окна третьего этажа, сообщило Yakutia-Daily. ru.

Окна жилых комнат Николай Чеканов © ИА REGNUM

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Обстоятельства гибели жителя Якутска выясняются. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

«Следователь работает на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия», — отметили в следственном управлении СК РФ по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Биробиджане травмировалась женщина, выпавшая из окна третьего этажа многоквартирного дома.