Горно-Алтайск, 13 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Министерство регионального развития Республики Алтай решением суда обязали начать строительство мусорного полигона на территории административно-производственного объединения №1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай Мусор в Горно-Алтайске

Объединение включает в себя Горно-Алтайск, а также Майминский, Чемальский, Турочакский и Чойский районы. В ходе проверки выяснилось, что ведомство долгое время не принимало меры по строительству нового полигона. Старый полигон был закрыт из-за близости к приаэродромной зоне.

«Отсутствие соответствующего установленным требованиям федерального законодательства полигона ТКО создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду», — отметили в надзорном ведомстве.

В связи с этим сотрудники прокуратуры обратились с иском в суд. Горно-Алтайский городской суд удовлетворил их требования, обязав власти ввести новый полигон в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2023 года.