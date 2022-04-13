МИД РФ: киевский режим бесконтрольно раздал более 25 тыс. единиц оружия
Москва, 13 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Власти Украины бесконтрольно раздали населению более 25 тыс. единиц огнестрельного оружия, это увеличивает риски терроризма как в европейском регионе, так и за его пределами. Об этом 13 апреля заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
Дипломат напомнил, что 9 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий использовать оружие всем гражданам страны, а также иностранцам и лицам без гражданства.
При этом до начала спецоперации в нелегальном обороте на черном рынке Украины находилось более 5 млн единиц оружия, такое количество вооружения и нерегулярных вооруженных формирований «увеличивает риски экстремизма и терроризма как в европейском регионе, так и за его пределами», заключил он.