Париж, 13 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова президента США Джо Байдена о «геноциде» на Украине, сообщает Le Parisien.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

В эфире France 2 на вопрос о слове «геноцид», которое использовал президент США, Эммануэль Макрон ответил: «Я буду осторожен с терминами. Украинский народ и русский народ — братские народы».

«Я не уверен, что нагнетание слов служит делу», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США вновь сделал резкий выпад в адрес президента России, заявив, что российский лидер якобы проводит в отношении Украины политику «геноцида».