Калуга, 13 апреля 2022, 10:25 — REGNUM Очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донецкой народной республики отправила Калужская область, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя председателя регионального парламента Александра Ефремова.
По информации областного парламента, в каждом районе Калужской области на базе местных отделений партии «Единая Россия» действуют пункты приёма товаров первой необходимости для жителей Донбасса. В этом важном деле активное участие принимают предприниматели, работники государственных и частных структур, общественных объединений, граждане.
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