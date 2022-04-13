Калуга, , 10:25 — REGNUM Очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донецкой народной республики отправила Калужская область, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя председателя регионального парламента Александра Ефремова.

Погрузка гуманитарного груза для жителей ДНР zskaluga. ru

«В этот раз мы подготовили к отправке около 10 тонн продовольственных товаров – это макаронные изделия, крупы, мясные и рыбные консервы, сахар, мука, растительное масло и другие продукты питания. В ближайшее время груз будет доставлен в распределительный центр в Москве, а оттуда – в тот или иной населённый пункт Донецкой народной республики», — отметил Александр Ефремов.

По информации областного парламента, в каждом районе Калужской области на базе местных отделений партии «Единая Россия» действуют пункты приёма товаров первой необходимости для жителей Донбасса. В этом важном деле активное участие принимают предприниматели, работники государственных и частных структур, общественных объединений, граждане.

Читайте ранее в этом сюжете: Из калужского Обнинска для жителей Донбасса отправили гуманитарный груз