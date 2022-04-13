Москва, 13 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Звёзды российского шоу-бизнеса и блогеры, такие как Егор Крид, Михаил Литвин, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Дмитрий Масленников, Гусейн Гасанов, Рахим Абрамов уже активно используют Yappy.

Пресс-служба Yappy

Как сообщил блогер Саша Стоун, Yappy стал лучшей российской социальной сетью, которая открывает даже большее количество возможностей, чем TikTok. «Yappy – платформа для создания крутых коллабов с топовыми блогерами. С помощью приложения можно создавать вирусный и запоминающийся контент. Гибкие настройки и умный видеоредактор ощутимо в этом помогают, а возможность создания по-настоящему вирусного контента сильно выделяет платформу», — сказал артист.

«Сейчас самое время залетать в Yappy, потому что там ещё не нашлось своих звезд. Любой контент-мейкер имеет возможность занять это место под солнцем и обогатить российскую блогосферу свежими и крутыми идеями, которые по-достоинству оценят подписчики», — отметила блогер Анна Хилькевич.

Разработчики продолжают развивать новые сервисы в приложении и внедрять технологические новинки. Одна из них — механизм монетизации творчества блогеров.

«Мы в оперативном ключе модернизируем функции платформы. Вскоре будет добавлена возможность получения дохода с видеороликов и улучшена работа платёжных алгоритмов. В приложении уже налажена работа со всеми популярными платёжными системами», — сказал генеральный директор Yappy Данила Овчаров.

По словам разработчиков, отзывам и рекомендациям пользователей уделяется большое внимание. Именно на их основе создаются новые продукты и запускаются в рамках обновлений, которые проходят достаточно часто.

Сейчас популярные блогеры массово регистрируются в Yappy и намерены развивать свои аккаунты. Перспектива эффективного дохода с творчества привлекает всё больше и больше инфлюенсеров к отечественному приложению.