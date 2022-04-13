К Yappy присоединились известные блогеры, селебрити и певцы
Москва, 13 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Звёзды российского шоу-бизнеса и блогеры, такие как Егор Крид, Михаил Литвин, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Дмитрий Масленников, Гусейн Гасанов, Рахим Абрамов уже активно используют Yappy.
Как сообщил блогер Саша Стоун, Yappy стал лучшей российской социальной сетью, которая открывает даже большее количество возможностей, чем TikTok. «Yappy – платформа для создания крутых коллабов с топовыми блогерами. С помощью приложения можно создавать вирусный и запоминающийся контент. Гибкие настройки и умный видеоредактор ощутимо в этом помогают, а возможность создания по-настоящему вирусного контента сильно выделяет платформу», — сказал артист.
«Сейчас самое время залетать в Yappy, потому что там ещё не нашлось своих звезд. Любой контент-мейкер имеет возможность занять это место под солнцем и обогатить российскую блогосферу свежими и крутыми идеями, которые по-достоинству оценят подписчики», — отметила блогер Анна Хилькевич.
Разработчики продолжают развивать новые сервисы в приложении и внедрять технологические новинки. Одна из них — механизм монетизации творчества блогеров.
«Мы в оперативном ключе модернизируем функции платформы. Вскоре будет добавлена возможность получения дохода с видеороликов и улучшена работа платёжных алгоритмов. В приложении уже налажена работа со всеми популярными платёжными системами», — сказал генеральный директор Yappy Данила Овчаров.
По словам разработчиков, отзывам и рекомендациям пользователей уделяется большое внимание. Именно на их основе создаются новые продукты и запускаются в рамках обновлений, которые проходят достаточно часто.
Сейчас популярные блогеры массово регистрируются в Yappy и намерены развивать свои аккаунты. Перспектива эффективного дохода с творчества привлекает всё больше и больше инфлюенсеров к отечественному приложению.