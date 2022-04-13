Рязань, 13 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Новая группа граждан, эвакуированных с территории проведения специальной военной операции на Украине, прибыла 13 апреля в Рязань, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона.

Https://www.ryazangov.ru Поезд с беженцами

На вокзале представители власти встретили 50 человек. В пункты временного размещения направлены 26 человек, в том числе восемь детей. Остальные беженцы разместились у родственников.

Все вынужденные переселенцы пройдут медицинский осмотр, будут обеспечены всем необходимым и получат консультационную помощь.