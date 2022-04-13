Владивосток, 13 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Во Владивостоке возобновилось расследование уголовного дела по факту убийства одного из учредителей кинотеатра «Москва» 26 июня 2002 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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Установлено, что к совершению преступления имеют отношение два человека: заказчик и исполнитель и это не первое убийство подельников.

Заказчиком оказался известный 49-летний бизнесмен, который за деньги нанял знакомого, выполнявшего такого рода просьбы. Оба фигуранта находятся под стражей по подозрению в убийстве много лет назад учредителя ночного клуба «Наутилус» также во Владивостоке.

По версии следствия, весной 2002 года заказчик в ходе личной встречи рассказал исполнителю, что у него возникли разногласия в бизнесе с соучредителем кинотеатра «Москва» и попросил за долю в бизнесе убить оппонента. Исполнитель согласился и разработал план убийства.

26 июня он прикрепил взрывное устройство в подъезде дома, где проживал потерпевший, а сам ждал в машине когда жертва войдёт в дом. Момент настал и фигурант активизировал взрывное устройство. После взрыва он покинул место преступления.

За проделанную работу исполнитель получил от заказчика дорогостоящий автомобиль и 15 тыс. долларов США – это был расчет за совершенное преступление.

Расследование уголовного дела продолжается. С участием исполнителя проведена проверка показаний на месте, где он подробно рассказал и показал механизм своих действий.

Подследственный входил в «Трифоновскую банду», члены которой в Приморье совершали десятилетиями преступления разного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке силовики задержали Александра Ясина — заслуженного спортивного деятеля, обладателя черного пояса и третьего дана, массы почетных грамот от властей и нескольких церковных орденов. Он также является руководителем дальневосточной федерацией кудо и совладельцем популярного рынка на Спортивной в столице Приморья. Его же подозревают и в руководстве ОПГ «Трифоновские».