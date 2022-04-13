Стокгольм, 13 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Во многих странах на протяжении многих лет складывалось устойчивое впечатление, что маленькая скандинавская страна под названием Швеция всегда старалась блюсти свой нейтралитет. Однако 12 апреля в эфире телеканала SVT военный историк и доцент Военной академии Швеции Фредрик Эрикссон развеял исторические мифы на этот счет.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Так, в качестве первого исторического события, когда Швеция отошла от жесткого нейтралитета, Эрикссон назвал Крымскую войну 1853–1856 гг.

«Там Швеция предоставила Форесунд в качестве военной базы для английских и французских военных судов, которые вели войну с Россией на Балтике», — объяснил историк.

В Австро-прусско-датской войне король Швеции хотел вмешаться в конфликт на стороне братской Дании. Более того, отметил Эрикссон, настроения шведов полностью этому способствовали. Но нарушить нейтралитет не позволил риксдаг.

В качестве третьего примера историк назвал Советско-финскую войну 1939–1940 гг. (более известную как Зимнюю войну). Тогда же правительство Швеции позволяло направлять добровольцев и средства ведения войны Финляндии.