Москва, 13 апреля 2022, 10:08 — REGNUM Ситуацию на Украине затрудняет приток иностранных наёмников. Об этом 13 апреля сообщил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.
По словам Сыромолотова, ситуация на Украине усугубляется притоком наёмников, их вербовкой занимаются украинские дипломатические представительства этой страны.
Как сообщало ИА REGNUM, Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира так называемого «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили и иных лиц по ч. 1 и 3 ст. 359 УК РФ (вербовка наёмников и их участие в вооруженном конфликте).