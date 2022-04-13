Москва, 13 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Ситуацию на Украине затрудняет приток иностранных наёмников. Об этом 13 апреля сообщил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.

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По словам Сыромолотова, ситуация на Украине усугубляется притоком наёмников, их вербовкой занимаются украинские дипломатические представительства этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира так называемого «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили и иных лиц по ч. 1 и 3 ст. 359 УК РФ (вербовка наёмников и их участие в вооруженном конфликте).