Москва, 13 апреля 2022, 10:07 — REGNUM В Москве в период весеннего паводка усилен контроль качества водопроводной воды, сообщается на портале мэра столицы.
Пробы в столичных водоемах берут дважды в сутки. Вода в водохранилищах отбирается на разной глубине, что позволяет выявлять различия в ее составе и получать объективную информацию о состоянии водоемов
Сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены в усиленный режим работы. Специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости вносят корректировки в технологию водоподготовки.
ИА REGNUM ранее сообщало, коммунальные службы Москвы начали готовиться к весеннему паводку в начале марта.
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