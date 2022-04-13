Москва, , 10:07 — REGNUM В Москве в период весеннего паводка усилен контроль качества водопроводной воды, сообщается на портале мэра столицы.

Паводок ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Пробы в столичных водоемах берут дважды в сутки. Вода в водохранилищах отбирается на разной глубине, что позволяет выявлять различия в ее составе и получать объективную информацию о состоянии водоемов

Сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены в усиленный режим работы. Специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости вносят корректировки в технологию водоподготовки.

ИА REGNUM ранее сообщало, коммунальные службы Москвы начали готовиться к весеннему паводку в начале марта.

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