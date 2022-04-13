Москва, 13 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Улучшение отношений между США и Китаем позволит сдержать рост цен в Америке, но это произойдет уже в 2023 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала ситуацию с ростом инфляции в США.

Pixabay.com Инфляция

«Развитие инфляционных процессов в мире, в том числе в ведущих развитых странах (США, Германии и других), стало следствием двух глобальных трендов: повышения цен на сырьевые товары, прежде всего топливные ресурсы, и нарушения производственно-логистических цепочек как отголоски последствий пандемии и современных ограничений, – сказала Прикладова. — То есть на первый план выходит воздействие факторов внешней среды. Поэтому отдельные государства ограничены в возможности противодействовать их влиянию».

В то же время, как полагает Прикладова, ФРС США примет меры для сдерживания роста потребительских цен посредством изменения ключевой ставки.

«Основным направлением станет сдерживание спроса для снижения цен, что потребует повышения ставки. В то же время улучшение отношений между США и Китаем будет способствовать интенсификации взаимной торговли, увеличению предложения на внутреннем рынке США, что также может сдержать рост цен. Но такое развитие видится более вероятным уже в 2023 году», – сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что одна из причин роста инфляции в США – это как раз политика ФРС.