Москва, , 10:07 — REGNUM В рамках парламентского расследования по биолаборатриям США на Украине депутаты Госдумы рассмотрят информацию о найденных в воинской части Украины беспилотниках с ёмкостями для жидкости и распылителями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом сообщила глава комиссии Ирина Яровая («Единая Россия»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы рассмотрим данную информацию в ходе парламентского расследования в соотнесении с ранее выявленными фактами деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины. Судя по находкам, Украину они используют как бактериологический и химический испытательный полигон со всеми вытекающими опасными последствиями для украинцев и сопредельных стран», — сказала Яровая.

По сообщениям СМИ, российские военные на территории одной из брошенных ВСУ воинских частей нашли беспилотники с ёмкостями для жидкости и распылителями. Предположительно, данные летательные аппараты могли применяться для распыления отравляющих веществ для нанесения вреда как Вооружённым силам России, так и мирному населению и сельхозугодьям.