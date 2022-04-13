Акапулько, Мексика, , 11:16 — REGNUM Утром 12 апреля в мексиканском штате Герреро была обнаружена брошенная машина такси с пятью обезглавленными телами в салоне и в багажнике. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

В Мексике Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США

Машина была завернута в ткань с оскорбляющими надписями, на её капоте в пакете лежала голова одной из жертв. Преступники не пытались скрыть трупы, напротив, они выставили их напоказ. В багажнике было обнаружено тело владельца такси. Это уже второй акт насилия, связанный с водителями общественного транспорта за последние часы. 11 апреля на трассе Маркелия-Ометепек был обнаружен труп таксиста.

И хотя штат Герреро является важным портовым и туристическим регионом, участившиеся случаи преступности, насилия, а также проблемы с безопасностью стали всё сильнее отпугивать туристов и посетителей. В Акапулько в последние месяцы участилась уличная стрельба, поджоги, убийства и демонстративные выставления человеческих останков в общественных местах.

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