Бостон, США, , 10:06 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Владимир Тарасенко Www.nhl.com

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил дубль. Также отличились Дэвид Перрон и Тори Крюг. Ещё один российский форвард Павел Бучневич отдал две результативные передачи.

В составе «Бостона» точными бросками отметились нападающие Патрис Бержерон и Марк Маклафлин.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 96 очков. «Бостон» идёт на шестом месте в Восточной конференции со 95 очками.

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