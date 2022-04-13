Стокгольм, 13 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. До сих пор членство в организациях с явно террористическими целями в Швеции не каралось по закону. Однако 12 апреля на пресс-конференции министр внутренних дел королевства Морган Йоханссон заявил, что теперь правительство намерено это исправить, передает телеканал SVT.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

Участие в террористической организации может привести к четырем годам лишения свободы. Если преступление серьезное, злоумышленнику может грозить тюремное заключение на срок до восьми лет, а если лицо руководило организацией, признанной террористической, то оно может быть осуждено на срок до 15 лет.

Как объяснил Йоханссон, в законопроекте по криминализации участия в террористических группировках предусмотрено наказание для лиц, лишь непосредственно в них участвующих.

Однако, пишут журналисты, нахождение в местах, контролируемых террористами или высказывание в их поддержку не будет караться законом. Для наступления случая несения уголовной ответственности требуется непосредственная связь между организацией и обвиняемым.