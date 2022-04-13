Москва, 13 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Мировую торговлю в ближайшие год-два ждут очень непростые времена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал прогнозы ВТО о падении темпов роста глобальной торговли в 2022 году до 2,4-3% вместо ожидавшихся ранее 4,7%.

Ictsd.org ВТО

«Мир столкнулся с последствиями пандемии и вместо объединения усилий по выводу экономики из кризиса усиливает его непродуманными санкциями, ломающими существующие схемы товародвижения, — сказал Чеглов. — Понятно, что речь идет о ресурсах и огромных рынках сбыта готовой продукции, но за ними крупнейшие экономики со своими национальными интересами, которые понимают, что все союзы выстраиваются под кого-то».

По его словам, падение физических объемов торговли продолжится, а вот в стоимостном выражении не всё так очевидно.

«Не стоит сбрасывать со счетов инфляцию. Последствия в ближайшие год-два будут непростыми. Но и обеспечат огромный потенциал роста. Развитые экономики Запада столкнутся с ростом инфляции и социальными проблемами, а чуть позже на многих американских, европейских, корейских и японских бизнесменах скажется потеря важнейших ресурсов и рынков. Им еще предстоит найти пути сбыта своей готовой продукции, отладить новые логистические пути. И все это будет сопровождаться затратами», – сказал Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году.