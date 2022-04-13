Красноярск, 13 апреля 2022, 10:05 — REGNUM На утро 13 апреля в Красноярском крае действующих лесных пожаров не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.
Как уточнили в минлесхозе, в районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. Обнаружив возгорание, они оперативно приступают к тушению.
В мониторинге лесопожарной обстановки используется сто камер видеонаблюдения. Они установлены в 29 муниципалитетах.
Население края просят строго соблюдать правила противопожарной безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге с 15 апреля начинается пожароопасный сезон.
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