Красноярск, , 10:05 — REGNUM На утро 13 апреля в Красноярском крае действующих лесных пожаров не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар Vk.com/minprirodyrme

Как уточнили в минлесхозе, в районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. Обнаружив возгорание, они оперативно приступают к тушению.

В мониторинге лесопожарной обстановки используется сто камер видеонаблюдения. Они установлены в 29 муниципалитетах.

Население края просят строго соблюдать правила противопожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге с 15 апреля начинается пожароопасный сезон.

Читайте также: В Петербурге объявлен пожароопасный сезон