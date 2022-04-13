Чита, 13 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 13 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 233 (+71 за минувшие сутки). Вместе с тем 162 789 пациентов (+398 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Тяжелобольных насчитывается 32 (-2 за сутки), шестеро (0 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Общее число жертв составляет уже 2654 человека (+1 за сутки). Это один из минимальных показателей за все время пандемии.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 323 забайкальца скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

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