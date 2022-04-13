Улан-Удэ, 13 апреля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ночного ДТП в столице Бурятии Улан-Удэ. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

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По предварительным данным, около 3 часов ночи 13 апреля 21-летний молодой человек за рулём автомобиля Toyota Caldina врезался в отбойник дороги. Как выяснилось, водитель не имел прав на управление транспортом.

«В результате ДТП водитель и три пассажира (молодые люди 18-20 лет) получили травмы различной степени тяжести», — отметили в ведомстве.