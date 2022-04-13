Вашингтон, 13 апреля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Пхеньян под видом мирной космической программы проводит испытания технологий, предназначенных для баллистических ракет. Об этом говорится в докладе «Вызовы безопасности в космосе 2022», представленного 12 апреля разведывательным управлением министерства обороны США.

Космический спутник

Напомним, что 27 февраля и 5 марта Пхеньян провел испытания, связанные с разработкой разведывательного спутника. Однако по мнению американских специалистов, в КНДР провели испытания межконтинентальных баллистических ракет.

В докладе также отмечается, что КНДР пытается заполучить ракетные технологии.

«Множество северокорейских хакерских групп нацелены на аэрокосмическую промышленность, — говорится в докладе. — Если эту деятельность не пресечь, эти технологии помогут Пхеньяну в разработке вооружений»

В докладе также отмечается, что в начале 2021 года в КНДР завершили проектирование разведывательного спутника, который может быть запущен в самом ближайшем будущем.

Американская военная разведка полагает, что Пхеньян прилагает усилия для развития космического потенциала, который предусматривает разработку ракеты-носителя и спутника в оперативных целях.